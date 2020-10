Jodi Bieber is een Zuid-Afrikaanse fotografe en de winnares van de 'Press Photo of the Year'. In deze podcast van Dior Talks worden haar foto's, identiteit en haar leven besproken. Bieber verzorgde ook de fotografie van de Dior Cruise 2020-collectie. Beluister hieronder de Engelstalige podcast.

Bron: Dior Talks