Podcast: Dit is wat de veelzijdige functie Account Director inhoudt [Engels]

Benieuwd naar wat een Account Director precies doet? In de podcast ‘Brand News’ van online platform Highsnobiety deelt Account Director Katie informatie over haar functie. Haar baan is een combinatie van mode en media, maakt ze duidelijk in de aflevering. Zo heeft ze onder meer gewerkt voor campagnes bij grote luxe modemerken zoals Gucci. Maar haar baan is niet alleen maar glamoureus. Het is keihard werken. Leer in deze podcast meer over wat de baan precies inhoudt. Eigendom: Brand News