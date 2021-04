Podcast: Edited's retail analisten laten de coronapandemie achter zich en geven een blik op de toekomst

Is sexy terug? Komt passen terug? En, wat moeten we weten over de zomerlijnen?We hebben veel geleerd van de pandemie. Confort was waar de behoefte van de consument lag. Retailers gebruikten de coronatijd om hun koers te corrigeren en er is nu een sterkere focus op DTC- en omnichannel-benaderingen. Dus in plaats van nog meer herinneringen op te halen aan het afgelopen jaar, laten we COVID achter ons voor deze aflevering en kijken we uit naar wat er uit zal komen. In deze podcast: Edited’s Retail Analisten, Avery Faigen en Venetia Fryzer. De twee praten over wat we kunnen verwachten in de toekomst van de industrie.

Bron: Edited via Spotify