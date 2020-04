Podcast: 'een atypische' Paris Fashion Week

Medeoprichter van LAFS, Samantha Tams, ging tijdens de Paris Fashion Week met drie verschillende vrouwen in gesprek over hun bijzondere ervaringen in deze uitdagende tijden waarin de hele industrie wordt bedreigd en gedwongen wordt te innoveren vanwege de COVID-19-pandemie. Te gast in deze aflevering zijn Meghan Cope, Director International Sales voor St. John, Amanda Alvarez, Senior Sales Manager voor CD Network Showroom en Clarissa Egaña, oprichter en ontwerper van athleisure-merk Port de Bras.

Deze 43 minuten durende podcast is in het Engels.