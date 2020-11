Podcast: Een buitenbeentje in de beauty- en mode-industrie: zo laat je jezelf gelden

Priya Rao heeft bij bijna elk beauty- en modetijdschrift gewerkt. Nadat ze haar carrière in het bankwezen begon, opende een sitcom-waardige kamergenootssituatie haar ogen voor de wereld van creatieve bezigheden. Ze realiseerde zich dat als ze bereid was om buiten de gebaande paden te reizen, ze een spannendere en creatievere carrière zou kunnen leiden - en dat deed ze. Luister naar deze aflevering van 'the Glossy Beauty Podcast' terwijl Rao vertelt over hoe ongemakkelijk het kan zijn een netwerk op te bouwen, de vele manifestaties van het gevoel een buitenstaander te zijn en hoe ze is gekomen waar ze nu is.

Bron: the Glossy Beauty Podcast