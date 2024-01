Podcast: Een carrière in de mode? Zo maak je waardevolle connecties [Engels]

Op zoek naar een baan en vind je het moeilijk om je professionele netwerk uit te breiden? Carrière-opleider Maria Hedian, voorheen bedrijfsmanager voor bekende merken als Ralph Lauren en Bergdorf Goodman, deelt tips. In deze aflevering van de podcast 'Into the Fashion Industry' vertelt de Amerikaanse professional kort over de kunst van netwerken. Ze noemt 'cold outreach', relaties opbouwen met professionals uit de sector die je nog niet kent, hét geheime wapen dat je modecarrière kan veranderen. Deze podcast gaat in op het opbouwen van relaties met professionals uit de industrie. Je leert potentiële mentors, medewerkers en kansen beter te herkennen. Ook krijg je schrijftips voor het opstellen van persoonlijke, overtuigende berichten en e-mails om op te vallen. Deze aflevering splitst het strategische proces op in uitvoerbare stappen zodat je 'cold outreach' met vertrouwen kunt benaderen.

Eigendom: Into The Fashion Industry