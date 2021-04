Podcast: Een carrièreswitch- van juridisch naar internationaal ondernemen met een modemerk

In deze podcast van Grenzeloos Ondernemen, samen met DGGF (Dutch Good Growth Fund) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zijn Janneke Honings en Judith van der Wolde in gesprek met Folkert Tempelman. Honings en Van der Wolde vertellen hoe ze hun juridische carrière opzij zetten om hun internationale ondernemersdroom waar te maken met JLabel, een Nederlands modemerk. JLabel, bewijst dat je met de juiste wil, internationaal succesvol kan zijn. Ook al ga je tegen de stoom van de mode-industrie in. Het modemerk produceert op een transparante, vrouwvriendelijke en eerlijke manier, designs die over heel de wereld niet aan te slepen zijn.

Bron: Grenzeloos ondernemen via SoundCloud