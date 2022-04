Podcast: Een gesprek met Ineke Zeldenrust - coördinator van de Schone Kleren Campagne

Het thema van Fashion Revolution Week 2022 was: Money, Fashion, Power. In deze aflevering van Wardrobe Crisis with Clare Press, praat journalist, filmmaker en auteur Press met Ineke Zeldenrust, coördinator van de Schone Kleren Campagne, over het creëren van transparantie binnen de mode-industrie en over het belang van rechten voor textielarbeiders. De Schone Kleren Campagne is een organisatie die zich inzet voor de rechten van arbeiders in de kleding- en sportgoederenindustrie. De aflevering wordt ingeleid door de communicatiemanager van Fashion Revolution, Ruth Macglip.

Eigendom: Clare Press