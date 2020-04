Podcast: een interview met trendforecaster Wendy Bendoni over het voorspellen van modetrends (en haar werk)

Trendforecaster Wendy Bendoni wordt geïnterviewd in een nieuwe podcastaflevering van The Successful Fashion Designer. Hoe voorspel je trends en hoe is dat de laatste jaren veranderd? De podcast bevat tips die je als ontwerper, merchandiser of zelfs als inkoper kan gebruiken voor het spotten van trends, zo wordt beloofd in de introductie. Ook deelt Bendoni skills die je als trendforecaster, of fashion trendscientist, in huis moet hebben om carrière te maken.

Deze 1 uur en 22 minuten durende podcast is in het Engels. Begin bij minuut 3.30 uur om de intro over te slaan.

Podcast SFD105 How to Predict Fashion Trends (and work as a trend forecaster), eigendom Succesful Fashion Designer by Sew Heidi