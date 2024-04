Podcast: Een kijkje in het leven van een design manager bij Maison Margiela in Parijs [Engels]

In deze aflevering van de Brand News podcast leer je meer over Maeva Mellet, de design manager bij Maison Margiela in Parijs. Mellet leidt het ontwerp van damesmode bij Maison Margiela en werkt nauw samen met creatief directeur John Galliano.

Mellet heeft een indrukwekkend cv. Ze begon haar carrière bij Galeries Lafayette en vervulde sleutelrollen bij Balenciaga, Chloé, Givenchy en Zara voordat ze bij Maison Margiela kwam. Ze bespreekt de hoogtepunten van haar carrière, waaronder haar beslissing om als freelancer te gaan werken.

Deze podcastaflevering biedt inzicht in hoe het is om te werken bij een groot luxemodemerk zoals Maison Margiela. Mellet deelt openhartig haar ervaringen, waaronder de uitdagingen waarmee ze wordt geconfronteerd. Zo onthult ze bijvoorbeeld dat de Fashion Week niet altijd even prettig voor haar is geweest.

Eigendom: Brand News