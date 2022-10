Mina White werkt al 20 jaar als modellenagent. De afgelopen tien jaar heeft ze tijdens haar werk bij IMG Models, het beste modellenbureau ter wereld, haar best gedaan om voor meer representatie te zorgen. Ze praat over wat het betekent om te vechten voor anderen, en de dag dat ze in tranen uitbarstte toen haar cliënt Ashely Graham op de cover van Sports Illustrated kwam te staan.

