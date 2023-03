Het modeseizoen FW23 is op de catwalk de afgelopen maanden goed van start gegaan. Met Paris Fashion Week die begin maart afliep, werd het fashion week seizoen weer tijdelijk afgesloten. Het seizoen stond bol van ontwerpdebuten, maar er waren ook nog andere opmerkelijke taferelen te zien. In deze Engelse podcast van Business of Fashion wordt de afgelopen modemaand onder de loep genomen.

