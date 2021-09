Podcast: Een terugblik op het Anti-Fashion manifesto van Li Edelkoort

Het modesysteem is al enige tijd kapot, zei trendvoorspeller Li Edelkoort tijdens Voices 2016. Maar het kan nog steeds zijn culturele cachet terugwinnen, en zijn uitbuitende praktijken herstellen. Toen trendforecaster Li Edelkoort in 2015 voor het eerst een manifest met de titel “Anti-Fashion” publiceerde, vertelden mensen uit de hele mode-industrie haar dat ze met haar kritiek eindelijk onder woorden had gebracht hoe ze zich voelden. “Mode is uit de mode,” zei Edelkoort. Maar ze gelooft dat het systeem kan evolueren om bij de realiteit van vandaag te passen en de culturele waarde terug te winnen die het in de loop der jaren heeft verloren.

