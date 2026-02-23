Podcast: Eigenaresses van modeboetiek Madam over het ondernemen met twee generaties

In deze aflevering van de ZoZij Podcast spreekt host Denise met Rianne en Julia, het moeder-dochterduo achter de Middelburgse modeboetiek Madam. Vanuit hun gecombineerde fysieke winkel en webshop delen zij hoe zij als twee generaties één merk bouwen en dagelijks navigeren tussen trends, identiteit en commerciële keuzes in een continu veranderende retailomgeving.

Het gesprek biedt een praktisch inkijkje in de inkoopstrategie – van het afstemmen op seizoenen en klantgedrag tot het voorkomen van overvoorraad en het bewaken van financiële gezondheid – en gaat tegelijk in op de dynamiek van een familiebedrijf. Daarmee schetst de aflevering een realistisch beeld van zelfstandig ondernemerschap in de mode, met de lokale verankering van Zeeland als uitgangspunt.

