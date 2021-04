Podcast: Er is hoop voor de mode-industrie na de coronapandemie

In 2020 maakten we de eerste grote dip in de groei van de luxemarkt mee, waarbij de Kering Group de omzet met 16,5 procent zag dalen. Maar, er is hoop! In de Wereldwijde luxemarktmonitor 2020 van Bain & Company schat het bedrijf dat de markt zich ergens tussen 2022 en 2023 zal herstellen naar het niveau voor de coronapandemie. Het is afhankelijk van in-store verkopen. Om de groei te stimuleren heeft de pandemie belang bij e-commerce met meer luxemerken die digitalisering omarmen met het go-to-kanaal. In deze podcast legt Carlo Moltrasio, Senior Manager bij Bain & Co, de bevindingen uit het onderzoek van Bain uit.

Bron: Edited via Spotify