Podcast: Erwin Rutten, managing director bij Takko Fashion over de invloed van het coronavirus

De coronacrisis is al anderhalf jaar aan de gang en het zoeken naar het ‘nieuwe normaal’ wordt steeds abstracter. Met het onderzoek ‘Impact van de coronacrisis op retail’ ontdekte RetailTrends dat de meerderheid van de retailers de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. . RetailTrends ging in gesprek met Erwin Rutten, managing director van Takko Fashion in Nederland, België en Frankrijk. “De steun van de overheid tijdens de coronacrisis was moeizaam, zeker voor grootwinkelbedrijven.”

