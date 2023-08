Jesse Weltevreden is een expert op het gebied van internationale marketplaces, lector digitale commerce aan de Hogeschool van Amsterdam en research director bij de E-commerce Foundation. Hij doet onder andere onderzoek naar kunstmatige intelligentie in retail. Kitty Koelemeijer gaat in deze podcast in gesprek met Weltevreden over recente ontwikkelingen in de industrie.

Eigendom: Kitty Koelemeijer Podcast