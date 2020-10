Podcast: Fashion Africa Now over de Afrikaanse mode-industrie met Omoyemi Akerele en Roberta Annan

Beatrace Angut Oola bespreekt de Afrikaanse mode-industrie met vrouwelijke bazen Omoyemi Akerele en Roberta Annan op de onlangs gelanceerde podcast, Fashion Africa Now.

Met jarenlange ervaring in de Afrikaanse mode-industrie zijn Akerele en Annan het erover eens dat er behoefte is aan samenwerking en infrastructuur tussen de Afrikaanse inwoners. Akerele zei in een verklaring: “Afrikaanse mode is geen trend. Het is hier om te blijven. Niet alleen als een gefilosofeerde en een geromantiseerde beweging ... Er zijn mensen wier leven afhangt van dit ecosysteem."

Bron: Fashion Africa Now via Spotify

Beeld: Fashion Africa Now via Facebook