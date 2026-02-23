Podcast: Ganni over duurzaamheid als designstrategie [Engels]

In deze aflevering gaat Victoria Smith in gesprek met Lauren Bartley, Chief Sustainability Officer van Ganni, over de manier waarop het Deense modemerk duurzaamheid integreert in zowel ontwerp als bedrijfsstrategie. Centraal staat hoe Ganni zijn eigen koers bepaalt en sustainability inzet als een richtinggevend onderdeel van het creatieve proces, in plaats van als een reactieve maatregel.

Het gesprek belicht hoe het merk trends niet alleen volgt maar mede vormgeeft door circulaire initiatieven, materiaalkeuzes en transparante doelstellingen te verbinden aan commerciële groei en merkidentiteit. Daarmee biedt de aflevering inzicht in de rol van duurzaamheid als structurele pijler binnen hedendaagse modebedrijven.

Eigendom: Fashion and Founders The Podcast