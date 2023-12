Podcast: Georgette Koning in gesprek met ontwerper Max Zara Sterck

In deze aflevering van 'De Modeshow' interviewt modejournalist en hoofdredacteur van Mirror Mirror magazine Georgette Koning de Nederlandse ontwerper Max Zara Sterck. De ontwerper studeerde in 2015 af aan ArtEZ Arnhem en werkte daarna al snel met bekende merken zoals La Perla, Alexander McQueen en J.W. Anderson. In 2022 lanceerde ze haar gelijknamige modemerk. Afgelopen seizoen maakte ze haar debuut op Amsterdam Fashion Week. In deze aflevering leren we haar beter kennen. Ze vertelt onder andere over haar loopbaan, haar ervaringen in de mode-industrie en haar samenwerkingen op dit moment.

