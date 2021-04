Podcast: Georgette Koning praat met verschillende mode-deskundigen

Tijd voor een aflevering over mode-tentoonstellingen. Georgette Koning praat met Madelief Hohé die sinds 2003 conservator mode en kostuum is bij Kostummuseum Den Haag. Wat zijn haar criteria voor een geslaagde mode-expositie? Marga Weimans is een van de meest tentoongestelde modeontwerpers. Wat maakt haar mode tot kunst? Robert Luis Martins is freelance curator en werkt voor Modemuze, een online mode-erfgoed platform. Wat voor bijzondere verhalen wil hij als curator van een nieuwe generatie in het museum vertellen?

Bron: De Modeshow via Spotify