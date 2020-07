In de podcast 'Vallen & Opstaan' spreekt Vincent Reinders met verschillende ondernemers over uiteenlopende onderwerpen. In aflevering drie was het de beurt aan Mark de Lange, CEO van het brillenmerk Ace & Tate. Er wordt onder andere besproken hoe hij op het idee kwam Ace & Tate te beginnen, hoe hij omgaat met de enorme groei van zijn bedrijf, maar ook de moeilijkere momenten van het bedrijf komen aan bod.

Bron: Vallen en opstaan, via Stitcher