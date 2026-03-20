Podcast: Groeien in wholesale en strategieën voor de Benelux modemarkt

In deze aflevering van We Love Belgian Brands deelt Astrid Lefèvre haar visie op groei binnen de Benelux-modemarkt. Met twintig jaar ervaring in wholesale en B2B — onder meer bij Chloé en Collectors Club — bespreekt ze hoe merken sterke relaties opbouwen met retailers, wanneer het zinvol is om met een agent te werken en hoe je commercieel kunt groeien zonder je merkidentiteit te verliezen.

Daarnaast gaat het gesprek in op veelvoorkomende valkuilen binnen de sector, zoals het gebrek aan opvolging en de neiging van merken om zichzelf te beperken uit onzekerheid. Lefèvre biedt praktische inzichten voor modeondernemers die willen opschalen, met aandacht voor strategie, positionering en duurzame groei binnen een competitieve markt.

