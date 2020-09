Podcast: Guillame Schmidt en Edson Sabajo (Patta) over het opstarten van hun zaak

Modejournalist Mehtap Gungormez spreekt met Guillaume Schmidt & Edson Sabajo van het merk Patta, de streetwear/sneaker winkel aan de Zeedijk te Amsterdam. Ook hebben zij winkels in Londen en Milaan. Zo wordt besproken hoe Patta toen zij begonnen sneakers uit het buitenland kochten en in Nederland gingen resellen. Iets wat nu heel gewoon is, maar toen nog niet veel gedaan werd. Schmidt en Sabajo zijn al zestien jaar bezig en vertellen over hun samenwerking en het starten van Patta.

Bron: Amsterdam Fashion Week via SoundCloud