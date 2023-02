Podcast: ‘Heb lef als lingerieretailer - je hebt goud in handen’

Lingeriespeciaalzaken hebben goud in handen als je het vraagt aan mode- en designjournalist Veerle Windels. Goede lingeriespeciaalzaken zijn zeldzaam, zeker in het buitenland. In het buitenland wordt lingerie voornamelijk bij ketens, warenhuizen en online gekocht. Volgens Windels liggen er kansen voor de lingerieretailer zeker als het aankomt op service.

Beluister het gesprek in deze podcast van LineUp Your Store.

Eigendom: LineUp Your Store