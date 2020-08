Martijn Staal is zijn onderneming Groei.Marketing begonnen in tijden van de pandemie. In deze podcast die onderdeel uitmaakt van de serie 'Back to Business' vertelt hij wat het belang is van marketing en ondernemen in tijden als deze. Want volgens hem zou je juist in moeilijke tijden, moeten investeren. Je hoort het in onderstaande podcast.

Bron: Back to Business via BNR