Podcast: Het belang van textielhergebruik en de veelzijdigheid van tweedehands textiel

De Week van Tweedehands Textiel 2022, die van 20 tot 27 april plaatsvond, schonk extra aandacht aan het belang van textielhergebruik. Het doel van deze week: bijdragen aan de groeiende bewustwording rondom de impact van de textielindustrie op mens en milieu en laten zien hoe veelzijdig tweedehands textiel is. In deze aflevering van de podcast van de Week van Tweedehands Textiel praat Leonie Reinders, directeur van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, uitgebreid over tweedehands (kleding)winkels en kringloop shoppen.

Eigendom: de Week van Tweedehands Textiel, Leger des Heils