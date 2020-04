Podcast: Het duo achter Instagram-account Diet-Prada

Het duo achter het kritisch mode instagram-account Diet Prada, dat kopiërende modeontwerpers aan de kaak stelt, is te gast in deze podcast aflevering van The Barneys Podcast. De host is Noor Tagouri. Zij kennen elkaar: in februari 2019 maakt de Amerikaanse Vogue de fout de journaliste Noor Tagouri te identificeren als de Pakistaanse actrice Noor Bukhari. Deze fout werd onthuld door Diet Prada. Tagouri vertelt dat ze er toen achter kwam hoe groot het bereik van Diet Prada was.

Diet Prada heeft op het moment van publicatie 1,8 miljoen volgers.

Deze 23 minuten durende podcast is in het Engels.