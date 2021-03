Voortborduren is de podcast bij de tentoonstelling Haute Bordure van het Fries Museum. De makers van de podcast Lieke van den Krommenacker en Alexander Weeber nemen je mee in de wereld van naald en draad, dat mensen en generaties al eeuwen met elkaar verbindt. In deze aflevering zijn Edwin Oudshoorn, Floor Nijdeken, Anne Knipping en Else Nijhof. Beluister de podcast hieronder.

Bron: Fries Museum via SoundCloud