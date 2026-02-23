Podcast: Het geheim van Iris van Herpen – van Wamel tot wereldpodium

In de eerste aflevering van 'Het geheim van Iris van Herpen' gaat presentator Splinter Chabot op zoek naar de oorsprong van het werk en de verbeeldingskracht van de Nederlandse ontwerper. Aan de hand van persoonlijke verhalen van jeugdvriendin Helena van der Veen, mode-expert José Teunissen en kunstenaar en voormalig stagebegeleider Claudy Jongstra wordt duidelijk hoe natuur, fantasie en experiment vanaf jonge leeftijd de basis vormden voor haar signatuur.

De aflevering schetst hoe Van Herpen uitgroeide van een meisje uit Wamel tot een ontwerper die internationale sterren kleedt en de grenzen tussen mode, kunst en technologie verlegt. Iconische ontwerpen, waaronder de Skeleton Dress, fungeren daarbij als leidraad om haar innovatieve werkwijze en artistieke ontwikkeling te duiden.

