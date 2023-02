Podcast: Het grote plan om recycling van kleding in Nederland te verbeteren

Recycling van kleding in Nederland is nog niet echt van de grond gekomen. Met de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), waardoor merken en bedrijven verantwoordelijkheid moeten nemen voor de textielproducten die ze op de markt komen en hoe ze aan het einde van hun gebruik gerecycled worden, die eraan komt, moet men wel in actie komen. In de podcast ‘Draadje Los’ gaat men in gesprek over het grote plan en hoe het in elkaar steekt.

Eigendom: Draadje Los