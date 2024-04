Podcast: Het strijdbare leven van een kledingarbeider [Engels]

Beluister hier het waargebeurde verhaal van Lorena (niet haar echte naam), een kledingarbeider in het Fashion District van Los Angeles. Elke dag gaat ze naar haar werk en naait ze ongeveer dertig t-shirt kragen of vijftig rugzak ritsen, afhankelijk van de opdracht van die dag. Ze krijgt een paar cent per stuk betaald. Dit is nu illegaal onder de Garment Workers Protection Act uit 2022 in Californië, die het stukloon verbood en eiste dat werknemers per uur betaald worden. Maar in de fabriek van Lorena veranderde er niets. Tot ze besloot stelling te nemen tegen lage lonen en zware arbeidsomstandigheden: "Tú crees que está bien, lo que no está pagando el patrón, verdad no?" vroeg ze aan haar collega's. "Vindt u het eerlijk wat de eigenaar ons betaalt?"

Podcast host Alice Wilder vertelt Lorena's strijd voor een eerlijk loon en de impact daarvan op haar leven. Er zijn ruim 40.000 kledingarbeiders in Los Angeles, die op hoge snelheid enorme hoeveelheden trendy kleding produceren tegen lage prijzen. Net als Lorena krijgen velen van hen een zogenaamd stukloon, wat betekent dat ze worden betaald per stuk dat ze naaien, wat soms lager uitvalt dan het minimumloon, en dat is illegaal. Alice praat in de podcast met professor arbeidsstudies Alfredo Carlos over de mensen die de kledingindustrie proberen te veranderen. “We beschikken niet over de handhavingsmogelijkheden”, legt prof. Carlos uit, “en dat is een politieke keuze.”

Eigendom: This Is Uncomfortable.