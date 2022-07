In deze podcast kijkt Esther Vedder samen met podcast host Ron Vergouwen terug op de eerste ondernemersjaren, de toen gemaakte keuzes en het succes van Vedder&Vedder over de grens. Verder praat economiejournalist Guy Hoeks over e-commerce in Duitsland, de kansen voor Nederlandse ondernemers en hoe Vedder&Vedder er ontvangen is.

Eigendom: Met de kennis van nu