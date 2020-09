Podcast: Het verhaal van Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo presenteert een reeks podcasts om de oprichter en legende van het huis te vieren. Het verhaal van Salvatore Ferragamo is eindeloos fascinerend in zijn geest van avontuur en innovatie. Met een bijna sprookjesachtige oorsprong is de reis van een vroegrijpe jongen naar de legendarische schoenmaker bezaaid met meeslepende escapades en grappige anekdotes. 'The Shoemaker of Dreams' wordt verteld in een reeks afleveringen en wordt voorgelezen door een andere vriend van het huis, die elk hun eigen draai geven aan een hoofdstuk. De podcast is in het Engels en de alle afleveringen van deze biografie zijn te vinden op Spotitfy. De autobiografie van Salvatore Ferragamo is nog steeds relevant voor de moderne tijd en biedt tijdloze lessen in het leven en veerkracht.

Podcast via Shoemakers of Dreams (Spotify)