Podcast: Hoe begin je een duurzaam modemerk?

Benieuwd naar de stappen die leiden naar een duurzaam merk? Leer in deze aflevering door de ervaringen van Nabila Doudou, eigenaar van het modelabel Fous A Fouf. Doudou legt de eerste stappen richting het opzetten van een duurzaam modemerk uit. Leer in deze podcast meer over de industrie van retail en mode. Waar moet je op letten? Welke processen zijn belangrijk?

Doudou is in 2018 haar eigen label begonnen dat 'slow fashion' helpt produceren. Fous A Fous is gevestigd in Amsterdam en werkt samen met fabrikanten in Europa. Het merk is gespecialiseerd in modeontwerp, stoffen inkoop, kleding ontwikkeling en productie management. Fous A Fous betekent ‘hand in hand’ in het Amazigh, een dialect in Noord-Marokko. Het merk gelooft dat geweldige producten het resultaat zijn van samenwerking.

