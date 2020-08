Podcast: Hoe communiceer je het beste een mondkapjesbeleid?

Hoewel NRF's (National Retail Foundation) onderzoek en andere nationale peilingen hebben aangetoond dat een meerderheid van de Amerikanen in het openbaar gezichtsbedekking draagt, is er nog steeds een groep die hiertegen weerstand biedt. Hoe kunnen detailhandelaren hun veiligheidsbeleid effectief communiceren en conflicten vermijden naarmate in meer winkels gezichtsbedekking vereist wordt? In de Engelstalige Retail Gets Real-podcast van deze week beschrijft SKDKnickerbocker Consultant en Media Strategist Bill Knapp hoe de kwestie van het vereisen van gezichtsbedekking omstreden werd en deelt hij hoe veiligheidsmaatregelen het beste kunnen worden gecommuniceerd met klanten.

Image: Burst / Pexels