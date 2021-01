In deze aflevering van de podcastserie ‘Chanel Connects’ spreekt Pharell Williams met Es Devlin en Chanel’s Global Head of Art and Culture, Yana Peel. Zij praten over hoe de technologie de wereld verandert, waarom zwarte ondernemers een groter podium verdienen en hoe creatieve uitingen zichzelf ontwikkelen over de generaties heen.

Podcast: Chanel via Spotify