Podcast: Hoe creativiteit de donkerheid doorbreekt in Oekraïne

Voormalig mode redacteur bij Vogue Oekraïne Julie Pelipas en oprichter en editor in chief van 1 Granary Olya Kuryshchuk vertellen bij Business of Fashion over hoe creativiteit een bron van veerkracht is gebleken tijdens de oorlog in Oekraïne. “Ik ben nog nooit zo dankbaar geweest om in de mode te werken,” aldus Kuryshchuk. “Wanneer er zoveel is afgenomen, waardeer je wat je hebt.”

Deze podcast is alleen in het Engels te beluisteren.

Eigendom: The Business of Fashion Podcast