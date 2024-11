Podcast: Hoe de Bijenkorf werkt aan een duurzame toekomst

In een recente podcast spreekt ING Sector Banker Dirk Mulder met Chiel van Leeuwen, Head of Sustainability bij de Bijenkorf. Het warenhuis zet zich in voor een inclusieve en duurzame toekomst en heeft tien ambitieuze doelstellingen opgesteld die zij vóór 2030 willen verwezenlijken. In de aflevering delen zij inzichten over de uitdagingen én de concrete stappen die nodig zijn om circulaire ambities te realiseren. Luister mee en ontdek hoe de Bijenkorf haar duurzaamheidsmissie vormgeeft.

Bron: ING Sector Inzichten