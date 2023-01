Podcast: Hoe de invloed van Koreaanse cultuur op mode steeds groter wordt

De Koreaanse cultuur spreekt meer en meer mensen wereldwijd aan. De steeds groter wordende aandacht voor K-pop en K-beauty en nog veel meer van de Koreaanse cultuur heeft ook zo zijn impact op de modewereld. Het Victoria & Albert Museum in Londen heeft zelfs een hele tentoonstelling aan het fenomeen gewijd. Hoofdcurator Rosalie Kim spreekt in The Business of Fashion Podcast over hoe ze de Koreaanse cultuur wereldwijd aan zag slaan.

Eigendom: The Business of Fashion Podcast