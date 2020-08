De vreselijke explosies in Beiroet staan nog in ons geheugen gegrift. In deze podcast van 'The Business of Fashion' wordt gesproken met toonaangevende personen in de Libanese mode-industrie, waaronder Elie Saab, over hoe het modelandschap in Libanon weer opgebouwd wordt. De podcast is Engelstalig.

Bron: The Business of Fashion via Spotify