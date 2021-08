Podcast: Hoe de psychologie van mode het gedrag van consumenten beïnvloedt

Heb je je ooit afgevraagd waarom bepaalde kleuren je humeur een boost geven? Of waarom we elk jaar in een tijdsprong lijken te stappen met trends uit de afgelopen decennia op de catwalks? Welnu, modemerken passen psychologische theorieën en principes toe om de consumentenbestedingen te stimuleren.

Ondanks de impact van de pandemie op de retail vorig jaar, zal de wereldwijde mode-industrie volgens Statista in 2025 een waarde van 2,25 biljoen dollar bereiken. Nu de vraag naar kleding alleen maar toeneemt, kan inzicht in de psychologie van mode ervoor zorgen dat merken relevant blijven voor hun consumenten.

Om het verband tussen kleding en perceptie te begrijpen, werken we samen met modepsychologe Shakaila Forbes-Bell, die haar expertise deelt over de psychologie achter onze modekeuzes en hoe dit toekomstige trends kan informeren, vooral nu retailers en merken het post-pandemische tijdperk doorkruisen.

Naast het oprichten van Fashion is Psychology, een platform gewijd aan het toegankelijker maken van academisch onderzoek naar modepsychologie, heeft Shakaila ook samengewerkt met wereldwijde retailmerken zoals Next, Sainsbury’s en AfterPay.

Podcast: unEDITED: Inside Retail via Spotify