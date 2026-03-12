Podcast: Hoe e5 na 45 jaar relevant blijft in een veranderende modemarkt

In deze aflevering van CMO Voices gaat Olivia Devuyst, Marketing & E-commerce Director bij e5, in gesprek over hoe de Belgische retailer zich blijft positioneren in een snel veranderende modesector. Het merk, dat meer dan 45 jaar geleden begon als pionier in betaalbare mode, staat vandaag voor de uitdaging om relevant te blijven in een markt waarin collecties elkaar in hoog tempo opvolgen en internationale spelers steeds dominanter worden.

In de podcast bespreekt Devuyst hoe e5 inzet op merkpositionering, marketing en e-commerce om zich te onderscheiden binnen het middensegment. Daarbij komt ook de balans tussen prijs, kwaliteit en klantloyaliteit aan bod, evenals de rol van digitale kanalen en retailstrategie in het versterken van de relatie met de consument.

