Podcast: Hoe ga je van een recessie naar een succesvol 'nieuw normaal'?

De fysieke detailhandel is niet meer zoals we die kennen. Er is geen weg terug. Maar Kevin Ryan, een van de meest bewonderde investeerders en ondernemers in de Verenigde Staten, heeft ook goed nieuws. In deze aflevering van de Engelstalige Innovators-podcast legt Kevin uit hoe hij gelooft dat we over een jaar veel beter af zullen zijn, onthult hij hoe de grootste bedreiging waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd, in november kan worden weggenomen, en hij geeft advies aan alle bedrijven eigenaren die vechten om te overleven in het 'nieuwe normaal'.

Bron: Innovators via Stitcher