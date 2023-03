Podcast: Hoe generatieve AI mode kan hervormen

Generatieve AI (kunstmatige intelligentie): wat is het? Generatieve AI is een categorie van kunstmatige intelligentie die zelf volkomen nieuwe content kan genereren. Dit kan gaan om beeld, audio, maar ook tekst. De snelle opkomst van deze technologie laat ook de mode-wereld niet ongeroerd. In deze podcast van Business of Fashion wordt verder ingegaan op het fenomeen.

Deze podcast is alleen in het Engels te beluisteren.

Eigendom: The Business of Fashion Podcast