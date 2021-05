Podcast: Hoe het is om buiten de gebaande modepaden te werken

In deze podcast sluiten Amber Slooten van The Fabricant, Eben Badu van The New Originals en Karim Adduchi couturier en oprichter van de World Makers Fashion aan bij De Modeshow. Er wordt in deze podcast antwoord gegeven op vragen als: Waar baseer je een keuze op? Hoort bij het nieuwe normaal dat de modeontwerper zich ook manifesteert als sociaal werker? En de couturier als bruggenbouwer? Is verbinding meer dan ooit het toverwoord? Is screenwear de nieuwe streetwear?

Bron: De Modeshow via Spotify