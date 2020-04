Podcast: Hoe je een betere baan in de modebranche vindt, tips van een carrièrecoach

Michele Mavi is recruiter met meer dan 15 jaar ervaring in het coachen van modeprofessionals in hun carrière. In deze podcast van Successful Fashion Designer vertelt Mavi waarom het zo belangrijk is om je sterke punten te begrijpen en hoe je deze kan identificeren.

Deze 66 minuten durende podcast is in het Engels. Begin bij minuut 4.50 uur om de intro over te slaan.

Podcast SFD098 HOW TO GET A BETTER JOB IN FASHION, eigendom Succesful Fashion Designer by Sew Heidi

