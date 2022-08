Hoewel investeringen in technologie rondom augmented reality zich misschien niet onmiddellijk vertalen in een stijging van de omzet, kan de bereidheid om te experimenteren de mode-industrie radicaal veranderen. Dit zegt Ommy Akhe, een creatief technoloog die gespecialiseerd is in experimentele software en augmented reality. Beluister de podcast hieronder.

Eigendom: The Business of Fashion Podcast