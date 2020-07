In de podcastserie 'Back to Business' wordt besproken hoe je in de tijden van de anderhalvemeter-economie zo succesvol mogelijk bent. Deze keer is het de beurt aan Sander Lusink, Brand Director bij pakkenwinkel Oger. Hij vertelt hoe hij, ondanks het tijdelijk sluiten van de winkels, een overname heeft kunnen doen.

Podcast: Back to Business via BNR