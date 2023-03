Podcast: Hoe outdoorspecialist Bever circulariteit centraal stelt binnen de organisatie

Outdoorspecialist Bever werd in 2022 door ABN Amro uitgeroepen tot ‘Sustainable Retailer of the Year’ tijdens de ‘Retailer of the year’ uitreiking. Maar hoe wordt je precies ‘sustainable retailer of the year’? Marjolein Vendrig, marketingdirecteur bij Bever legt in deze podcast van Podcast Circulaire Mode uit hoe circulariteit centraal staat binnen de organisatie achter Bever. Van accessoires gemaakt uit gerecycled tenten, tot een eigen recyclingstraat.

Eigendom: Podcast Circulaire Mode